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На Кубе энергоснабжение восстановили у 70% потребителей

CentralAsia (CA) -  Министерство энергетики Кубы сообщило, что подача электричества возобновлена для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electricа. Полное отключение электричества на острове произошло 17 октября.

«Сегодня в 6:00 (по местному времени) 70,89% потребителей Union Electrica на Кубе получили электричество. Продолжается восстановление систем и расширение покрытия страны электроснабжением»,— говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

На западе и северо-востоке Кубы, а также в столице Гаване энергоснабжение восстановлено на 95%. На остальной части острова подачу электричества возобновили для 40-60% населения.

17 октября правительство Кубы сообщило о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе, что привело к полному отключения энергосистемы страны. Без света остались около 10 млн человек. Подачу электроэнергии начали восстанавливать 19 октября, но снова прекратили в ночь 20 октября.

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