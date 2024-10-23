Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год

Азия и мир, общество

17:09, 23 октября 2024

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М. Стулов / Ведомости CentralAsia (CA) - Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» за январь-сентябрь 2024 года составил 1,1 млн тонн, сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго Казахстана. На 2024 год запланирован экспорт нефти в Германию из Казахстана в объеме 1,2 млн тонн. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia