Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год
- Азия и мир, общество
- 17:09, 23 октября 2024
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М. Стулов / Ведомости
CentralAsia (CA) - Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» за январь-сентябрь 2024 года составил 1,1 млн тонн, сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго Казахстана.
На 2024 год запланирован экспорт нефти в Германию из Казахстана в объеме 1,2 млн тонн.
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