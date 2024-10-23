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Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год
М. Стулов / Ведомости
М. Стулов / Ведомости

CentralAsia (CA) -  Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» за январь-сентябрь 2024 года составил 1,1 млн тонн, сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго Казахстана.

На 2024 год запланирован экспорт нефти в Германию из Казахстана в объеме 1,2 млн тонн.

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