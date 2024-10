Монгольский бильярдист стал чемпионом Азии по «китайской восьмерке»

CentralAsia (MNG) - ТЭМУУЖИН Энхболд, принявший участие в азиатском турнире «Heyball», проходившем в Катарской Дохе с 19 по 22 октября 2024 года, завоевал титул чемпиона Азии и привез на родину первую золотую медаль Монголии по хэйбол бильярду. Второе место занял Шивам Арора из Индии, третье место заняли Ган Хуэй Хуан из Малайзии и Амир Али из Ирака.

Китайская восьмёрка или китайский пул, китайский бильярд (теперь также известная как heyball) — разновидность лузного бильярда, распространённая в Китае.

Этот вид спорта, который появился в Китае в 1980-х годах, изменял свое название несколько раз: «16 цветных» и «восьмерка» до переименования в китайский пул. Сейчас этот вид спорта переживает всплеск популярности в Китае, он может похвастаться более чем 60 млн поклонников.

Прямые трансляции и поддержка со стороны Chinese Billiard and Snooker Association делают его серьезным спортом на мировой арене. Чемпионат мира по китайскому пулу уже признали World Pool-Billiard Association, World Professional Billiards and Snooker Association и International Billiards and Snooker Federation.

источник: MiddleAsianNews

