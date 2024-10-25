Нефтяная скважина Heron-1 компании Petro Matad в Монголии готова к началу добычи

CentralAsia (MNG) -
Компания Petro Matad владеет месторождением Matad Block XX для разведки нефти в аймаке Дорнод.
Компания Petro Matad, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, объявила о готовности начать добычу на нефтяной скважине Heron-1. Ожидается, что добыча начнется не позднее пятницы, 25 октября этой недели.
В компании заявили, что работы по строительству и монтажу оборудования завершены. Также было объявлено, что министр промышленности и минеральных ресурсов и представители Департамента полезных ископаемых и нефти посетят объект в связи с началом добычи скважин в эту пятницу.
Кроме того, сообщалось, что соглашение о сотрудничестве между Petro Matad и PetroChina Daqing Tamsag близится к завершению. Стороны совместно работают над развитием промышленных объектов и экспортной инфраструктуры на площадке Block XIX компании Petro Matad.
Цена акций Petro Matad резко упала с начала года. Однако за прошедший месяц, насыщенный событиями, включая запуск производства и получение необходимых разрешений, цена акций компании выросла примерно на 15 процентов.
источник: МiddleAsianNews