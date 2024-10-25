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Монгольский спектакль «ТЭНГЭРИЙН ХҮҮ» покажут в Будапеште

CentralAsia (MNG) -  Глава Минкульта Монголии Номин Чинбат провела встречу с делегацией во главе с худруком Национального театра Будапешта (Венгрия) Аттилой Виднянским и директором Монгольского государственного академического театра драмы Наранбаатаром Намнаном.

На полях встречи стороны обсудили возможности расширения культурных связей между Монголией и Венгрией. Так, в следующем апреле артисты Монгольского государственного академического театра драмы выступят со спектаклем «Тэнгэрийн хүү» (Сын неба) в Национальном театре Будапешта. Вдобавок монгольские актеры поучаствуют в одиннадцатом Международном театральном фестивале имени поэта Имре Мадача (MITEM).

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