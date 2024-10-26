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В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение и продажу 17 детей

CentralAsia (CA) -  В Китае женщина была приговорена к смертной казни за похищение и продажу 17 детей, сообщает «Синьхуа».

Приговор был вынесен Народным судом средней ступени города Гуйян провинции Гуйчжоу 25 октября.

В сентябре 2023 года тот же суд приговорил Юй Хуаин к смертной казни, признав ее виновной в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань провинции Хэбэй в период с 1993 по 1996 гг. Подсудимая и ее сообщник, который впоследствии умер, продавали детей ради наживы. Сразу после оглашения приговора похитительница обжаловала это решение.

В ноябре 2023 года Народный суд высшей ступени провинции Гуйчжоу провел повторное слушание по апелляции подсудимой, а в январе 2024 года вынес решение о повторном рассмотрении дела после того, как полиция обнаружила, что Юй Хуаин была связана с другими эпизодами торговли детьми.

С тех пор число детей, фигурирующих в крупном деле о торговле людьми, возросло с 11 до 17. Дети были из 12 семей, пять из которых, по данным суда, потеряли сразу двух детей.

Кроме того, Юй Хуаин была пожизненно лишена политических прав с конфискацией всего личного имущества.

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