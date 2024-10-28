Россия требует преференций по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана

CentralAsia (KZ) - Россия требует государственных преимуществ и льгот (преференций) по проектам строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в трех городах Казахстана, передает Kaztag.

«Комиссия отметила: (…) подписание 17 апреля 2024 года соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан; информацию российской стороны о необходимости внесения в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 г. дополнений в соответствии со статьей 10 МПС, предусматривающих преференциальный режим реализации проектов российской уполномоченной организацией (ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт»)», - говорится в протоколе 25-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, копия которого есть в распоряжении агентства КазТАГ.

Отметим, что протокол еще не подписан и отдельные его пункты находятся на согласовании сторон.

Также комиссия приняла к сведению:

– информацию казахстанской стороны о продолжающейся работе по рассмотрению направленного министерством энергетики Российской Федерации 12 июля 2024 г. проекта протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 г., предусматривающего преференциальный режим реализации проектов российской уполномоченной организацией (ООО «ИНТЕР РАО — Экспорт»);

– информацию российской стороны, что в целях начала выполнения проектно-изыскательских работ по проекту ТЭЦ «Кокшетау», необходимо решение казахстанской стороной вопроса об освобождении уполномоченной российской организации ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» на период до ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан от 17 апреля 2024 г. и протокола по внесению изменений в указанное Соглашение от требования получения и наличия лицензий, выданных в Республике Казахстан, при условии привлечения ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» подрядных организаций и/или их субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии на выполнение работ и оказание услуг для выполнения указанных в контрактах работ и услуг на территории Республики Казахстан;

– подписание 29 августа 2024 года контракта на разработку проектно-сметной документации по проекту строительства ТЭЦ «Кокшетау» между ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» (специализированная проектная компания, аффилированная АО «Самрук-Энерго») и ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»;

– готовность российской и казахстанской сторон осуществить совместную подготовку мастер-плана комплексного использования водноэнергетического потенциала трансграничной реки Иртыш, с учетом планируемого строительства в Казахстане 2-й очереди Шульбинской ГЭС и Семипалатинской ГЭС;

– обращение филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС к казахстанской стороне с предложением по продлению сроков эксплуатации 3-й секции золоотвала в Карабалыкском районе Костанайской области до 31 декабря 2034 года.

Напомним, ранее Казахстан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РК и министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск». 5 марта были озвучили цифры по ожидаемым электрическим мощностям: Кокшетау – э/м – 240 МВт, т/м – 520 Гкал/час), Семей – э/м – 360 МВт, т/м – 1200 Гкал/час и Усть-Каменогорск – э/м – 360 МВт, т/м – 1002 Гкал/час. Уполномоченными организациями от Казахстана за реализацию проекта определено АО «Самрук-Энерго», а от России – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт».

10 июля КазТАГ сообщал, что АО «Самрук-Энерго» стало обладать 50% долями трех ТОО в городах строительства ТЭЦ россиянами.

6 сентября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября.

Ранее КазТАГ сообщал, что Казахстан выразил российской стороне обеспокоенность ее действиями по ряду направлений.

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