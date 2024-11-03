Животные с возрастом меняют социальное поведение, как и люди

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CentralAsia (CA) - Согласно новому исследованию, благородные олени могут становиться менее общительными с возрастом, чтобы снизить риск заражения болезнями, в то время как пожилые домашние воробьи, похоже, вступают в меньшее социальное взаимодействие, поскольку их сверстники вымирают.

В рамках специального выпуска журнала «Философские труды Королевского общества» была опубликована подборка из 16 исследований, в том числе шесть из Университета Лидса, посвященных изучению старения и общества в мире природы.

Одно исследование, посвященное благородному оленю, показало, что с возрастом самки становятся все менее общительными, что снижает конкуренцию и риск заражения паразитами. В исследовании использовались данные долгосрочного проекта по наблюдению за диким стадом на шотландском острове Рам.

Доктор Джош Ферт из биологической школы Университета Лидса сказал, что, хотя в предыдущих исследованиях процесс снижения общительности с возрастом, известный как «социальное старение», часто рассматривался как потенциально негативный, эти исследования показывают, что изменение привычек на самом деле может принести пользу.

Доктор Ферт сказал, что такого рода последствий можно ожидать во всех обществах, где отдельные люди могут избегать социальных взаимодействий, поскольку они становятся более уязвимыми к риску заражения.

Подобно пожилым людям, которые сокращают свое социальное взаимодействие, чтобы избежать таких инфекций, как Covid-19, – «защищаясь» во время пандемии в 2020 и 2021 годах, – менее общительные пожилые люди с меньшей вероятностью подхватят определенные паразитарные инфекции, сказал он.

«Дикие животные представляют собой хорошую модельную систему для рассмотрения затрат и выгод, связанных с изменением социального поведения с возрастом, и в данном случае могут служить примером того, как стареющие люди сокращают свои социальные связи, чтобы избежать болезней», - добавил доктор Ферт.

Согласно другой статье, опубликованной в сборнике, даже обычная садовая птица, домашний воробей, с возрастом меняет свое социальное поведение. Соавтор этого исследования, доктор Джейми Даннинг, сказал, что это исследование — одно из первых, которое показало, что птицы, как и млекопитающие, с возрастом также сокращают размер своей социальной сети. В частности, с возрастом уменьшается количество друзей и то, насколько птица занимает центральное место в более широкой социальной сети.

Результаты могут быть обусловлены тем, что существующие друзья из тех же когортных групп умирают с возрастом, а также тем, что пожилым птицам требуется больше усилий, чтобы подружиться с меньшим количеством особей того же возраста, с которыми они могут сблизиться. И наоборот, преимущества социальных связей могут быть ниже, чем у молодых людей, которые в более позднем возрасте могут полагаться на эти связи в таких вопросах, как размножение или получение информации, добавил доктор Даннинг.

Исследованием домовых воробьев руководила доктор Джулия Шредер из Имперского колледжа Лондона, научный руководитель долгосрочного исследования домовых воробьев на английском острове Ланди. Поскольку воробьи не попадают в популяцию на отдаленном острове и не покидают его, исследователи могут наблюдать за всей популяцией от рождения до смерти и за всем, что происходит между ними, с исключительной детализацией. Доктор Шредер сказал, что в будущем они заинтересованы в изучении того, как и когда формируются индивидуальные дружеские отношения.

Коллекция исследований показывает, что социальные последствия старения — это очень общее биологическое явление, распространяющееся даже на плодовых мушек.

В новом специальном выпуске также рассматривается социальная жизнь насекомых. Руководитель исследования профессор Аманда Бретман сказала: «У людей плохая социальная среда может оказывать такое же влияние на здоровое старение, как курение или ожирение. Мы также знаем, что то же самое верно и для других животных, но большая часть работы сосредоточена на животных, которые, по нашему мнению, имеют сложные сообщества, такие как шимпанзе или пчелы. Мы систематически изучали данные, свидетельствующие о том, что даже у насекомых, о которых мы обычно не думаем, что у них сложная социальная жизнь, социальная среда оказывает значительное влияние на продолжительность их жизни и старение».

По ее словам, исследования выявили интересные закономерности, показывающие, что представители обоих полов могут реагировать по-разному, что социальная среда в период развития или взросления может оказывать различное воздействие и что возраст социальных партнеров имеет важное значение.

С подопытными, с которыми работала команда профессора Бретмана, плодовыми мушками-дрозофилами, было легко манипулировать в лабораторных условиях, что означало, что они могли получить гораздо более детальное и механистичное представление о том, почему происходит социальное старение, что в конечном итоге могло привести к новым вмешательствам для поддержания здорового старения у людей.

Доктор Ферт добавил, что в настоящее время широко распространено мнение, что животные системы являются наиболее подходящими для развития нашего фундаментального понимания старения общества.