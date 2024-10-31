Герт Энгельс станет тренером монгольского ФК «Дэрэн»

Герт Йозеф Артур Энгельс (Gert Josef Arthur Engels)

CentralAsia (MNG) -

У ФК «Дэрэн» высшей лиги Монголии новый тренер. Возглавит их немецкий специалист Герт Энгельс.

Герт Йозеф Артур Энгельс (Gert Josef Arthur Engels) — западногерманский футболист, немецкий футбольный тренер.

Герт Энгельс родился 26 апреля 1957 года в Дюрене, Северный Рейн-Вестфалия.

В качестве футболиста выступал на позицию полузащитника за вторую команду «Боруссии» (Мёнхенгладбах), а также за коллективы низших лиг. Изучал физическое воспитание в университете. После окончания карьеры Энгельс переехал в Японию, где он начал тренировать. В первое время, параллельно с работой с командами, немец преподавал футбол в средней школе Такигава Дай Ни в Кобе.

В качестве главного тренера Герт Энгельс добился наибольших успехов с клубом «Киото Санга», с которым в 2002 году победил в Кубке Императора (ранее он завоевывал этот титул с «Иокогама Флюгельс». Затем специалист входил в штаб «Уравы Ред Даймондс», где он ассистировал своим соотечественникам Гвидо Бухвальду и Хольгеру Осиеку. В 2007 году команда одержала победу в Лиге чемпионов АФК. Некоторое время самостоятельно руководил клубом.

В октябре 2011 года Энгельс был назначен на должность главного тренера сборной Мозамбика. На этой должности он сменил голландца Марта Ноя. Летом 2013 года прекратил свою работу с национальной командой. Наставник вернулся в Японию, где работал с мужскими и женскими коллективами.

В 2018 году Энгельс был удостоен звания «Посол немецкого футбола» за спортивные и социальные обязательства зарубежом. В 2019 году оно перешло к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

источник: MiddleAsianNews

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