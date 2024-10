Минфин США ввел вторичные санкции против компаний из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против 275 лиц и организаций из 17 стран, связанных, как утверждается, с развитием военно-промышленного комплекса России. Ограничения также были введены по линии Госдепа и Минторга США — всего они коснулись почти 400 физических и юридических лиц, в числе которых оказались компании из трех стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

Так, под ограничения попали две компании из Узбекистана — Uzstanex и The Elite Investment Group. Согласно данным Статагентства республики, Uzstanex зарегистрированная в 2018 году, занимается торговлей механическими станками. Она имеет уставной фонд в 65 млн сумов ($5 тыс.), единственным ее учредителем является Василий Абрамов. Расположено предприятие в Яшнабадском районе Ташкента.

The Elite Investment Group была основана в январе 2024 года для оптовой неспециализированной торговли. Компания находится в Янгиюльском районе Ташкентской области. Учредителем и директором является Нодира Казакбаева. Уставной фонд — 3 млн сумов ($235). На сайте Госдепартамента США указано, что The Elite Investment Group с марта по май 2024 года поставила российским компаниям, в том числе находящейся под санкциями российской «ГТС Групп», продукции на сумму около $190 тыс. Речь о товарах так называемого высокого приоритета, в числе которых электрические трансформаторы. При этом узбекистанская компания использовала турецкую Guclu Global в качестве агента-перевозчика.

Что касается Uzstanex, то она на сайте Минфина США указана в связке с казахстанской Kazstanex (по данным Egov.kz, она была зарегистрирована в 2014 году. Ее учредитель и первый руководитель — Василий Абрамов). В американском ведомстве утверждают, что обе этих компании являются посредниками в схеме поставок европейских станков в РФ. Они выступают в качестве номинальных получателей партий станков из Европы, затем отправляют их китайской Shanghai Winsun Imp and Exp Co Ltd (Shanghai Winsun), которая, в свою очередь, доставляет их в Россию.

В санкционный список также попала компания из Кыргызстана ООО «Сервис Флай Бишкек» (Service Fly Bishkek). Она была зарегистрирована в мае 2023 года в кыргызской столице. Руководителем значится Магамед Омаров. По данным американского Минфина, Service Fly Bishkek с января по май 2024 года отправила товаров высокого приоритета на сумму свыше $1,2 млн российской Warehouse Foress, в частности, микроэлектронику и авиационные компоненты.