Конституционный суд Молдовы утвердил итоги референдума по евроинтеграции

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CentralAsia (CA) - Конституционный суд Молдовы утвердил результаты референдума о присоединении республики к Евросоюзу. Голосование проходило 20 октября. По его итогам за евроинтеграцию высказались 50,35% голосовавших.

«Утвердить результаты республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года»,— сказала председатель молдавского КС Домника Маноле. Суд также одобрил внесение в конституцию поправок, свидетельствующих о необратимости европейского курса страны.

ЦИК Молдовы передал в Конституционный суд результаты референдума 27 октября. Согласно Избирательному кодексу страны, КС в течение десяти дней рассматривает поданные документы, а затем принимает решение о подтверждении результатов или об их отклонении.

По итогам референдума, ЦИК констатировал явку избирателей на уровне 50,72% (для состоявшегося референдума необходимо участие не менее одной трети избирателей). Бюллетени были выданы более 1,5 млн избирателей. За вариант «да» проголосовали 749 719 человек (50,35%), за вариант «нет» — 739 155 человек (49,60%). Разница между вариантами составляет 0,75% (10,5 тыс. голосов).