В Бразилии нашли лягушку размером с муравья

CentralAsia (CA) - Ученые обнаружили одно из самых маленьких известных позвоночных существ. Лягушка размером 6,95 миллиметра меньше некоторых видов муравьев и легко помещается на кончике пальца. Об этом пишет The New York Times.

Герпетолог из Университета Кампинас Луис Фелипе Толедо и его коллеги описали лягушку в исследовании, опубликованном в журнале PeerJ, назвав ее Brachycephalus dacnis – в честь проекта по охране природы Dacnis, благодаря которому он был обнаружен.

Первый намек на существование миниатюрной лягушки Толедо получил, когда коллега поделился аудиозаписями голосов малых лягушек, собранных в Атлантическом лесу Бразилии.

Услышав записи, Толедо сразу понял, что имеет дело с чем-то новым.

«О, это два отдельных вида», - вспоминает он свою реакцию.

В лесах Бразилии существует много лягушек из рода Brachycephalus, известных также как лягушки-седельники. Они способны прыгать на расстояние, которое в 30 раз превышает их размер, из-за чего их часто называют «лягушками-блохами».

Из-за миниатюрного размера различные виды Brachycephalus очень похожи и их сложно различить только по внешнему виду. Однако ученые выяснили, что каждый вид имеет уникальный брачный крик, помогающий самкам выбирать правильного самца.

Звуки новооткрытой лягушки мягкие, с короткими нотами и более похожи на сверчка, чем на лягушку. ДНК тесты подтвердили, что Brachycephalus dacnis генетически отличается от других видов своего рода.

Команда Толедо также провела детальное сканирование лягушки, чтобы узнать, как столь малый размер влияет на ее строение. Например, у нее всего два пальца на передних лапах и три – на задних, а некоторые внутренние органы, в частности часть уха, отсутствуют.

В отличие от обычных лягушек, Brachycephalus dacnis не проходит привычный для амфибий этап метаморфоза – она откладывает всего два яйца за цикл, и из них вылупляются уже сформированные лягушки, а не головастики.

«Хотя миниатюрный размер делает этих лягушек уязвимыми для мелких хищников, таких как муравьи и пауки, маленький размер открывает новые возможности для выживания. Это позволяет лягушкам обитать в труднодоступных местах, богатых пищей, что недоступна для больших лягушек», - отметила ученая Джоди Роули из Австралийского музея.

Этот вид стал седьмым известным науке видом «лягушек-блох», и вторым наименьшим позвоночным в мире. Наименьшей же на сегодняшний день остается другая лягушка из рода Brachycephalus размером 6,5 миллиметра.

«В мире остается еще множество неизвестных миниатюрных лягушек», – отметил куратор герпетологии из Национального музея Дании Марк Шерц.

Ранее рекорд самого маленького позвоночного принадлежал лягушке из Новой Гвинеи длиной 7 миллиметров.