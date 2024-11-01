В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана по случаю завершения его дипмиссии
- Узбекистан, политика
- 17:15, 01 ноября 2024
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- Обновлено: 17:17, 01 ноября 2024
CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистан Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с Мусой Джаманбаевым, завершающим свою дипломатическую миссию в качестве посла Кыргызстана в РУз.
«Сегодня отношения всестороннего стратегического партнерства между нашими двумя странами демонстрируют беспрецедентную динамику во всех областях. Выразили искреннюю благодарность послу, который внес большой вклад в укрепление узбекско-кыргызских братских связей, и пожелали ему всяческих успехов в будущих начинаниях», - написал министр в своем Telegram-канале.
Муса Джаманбаев занимал пост посла в Узбекистане с апреля 2022 года.
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