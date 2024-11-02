экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане директор школы избила детей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане директор школы избила детей, передает Podrobno.uz.

Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 38 Алтынкульского района Андижанской области. Видео распространилось в соцсети.

По предварительной информации, ситуация произошла после того, как восьмиклассник использовал пиротехнику на уроке. В ответ директор, по утверждениям свидетелей, применила физическое насилие к нескольким другим ученикам в «воспитательных целях».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com