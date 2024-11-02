В Узбекистане директор школы избила детей
- Узбекистан, происшествия
- 19:27, 02 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане директор школы избила детей, передает Podrobno.uz.
Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 38 Алтынкульского района Андижанской области. Видео распространилось в соцсети.
По предварительной информации, ситуация произошла после того, как восьмиклассник использовал пиротехнику на уроке. В ответ директор, по утверждениям свидетелей, применила физическое насилие к нескольким другим ученикам в «воспитательных целях».
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