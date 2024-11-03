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В Британии чернокожая женщина впервые возглавила консерваторов

CentralAsia (CA) -  Новым лидером Консервативной партии Великобритании стала Кеми Баденок, войдя в историю как первая чернокожая женщина во главе крупной политической партии страны.

Баденок обошла бывшего заместителя министра внутренних дел Роберта Дженрика в голосовании, в котором участвовали около 100 000 членов партии. Она сменила Риши Сунака, который в июле привел консерваторов к худшему результату на выборах с 1832 года, потеряв более 200 мест и оставив партию с 121 мандатом.

44-летняя Баденок, в прошлом инженер-программист, выступает за снижение налогов, свободную рыночную экономику и обещает "перемонтировать, перезагрузить и перепрограммировать" британское государство.

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