Монголия, косвенно пострадавшая от санкций, пытается найти обходные пути

CentralAsia (MNG) -

Монголия «зависит от наших двух соседей в плане продовольствия и других товаров... Но Монголия — парламентская демократия, и менталитет [нашего] народа и общество сильно отличаются от тех стран... Монголия не имеет выхода к морю, но наш разум не ограничен (Mongolia is landlocked, but we’re not mindlocked)».

Так заявил премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай во время своего визита в Вашингтон в августе 2023 года. Он продолжил объяснять, что, хотя Монголия экономически зависит от России и Китая, она сохраняет дипломатическую и политическую независимость, в том числе в вопросах сохранения отношений с Украиной.

В августе Госдепартамент США ввел очередной пакет санкций против России, связанных с войной на Украине, добавив еще 400 российских компаний в список целевых организаций. В течение сентября и октября США и ЕС продолжали расширять санкции, охватывая новые компании и частных лиц. Хотя Монголия не заняла ничью сторону в конфликте, она ощущает экономическое напряжение от косвенных последствий любых подобных санкций из-за своих глубоких экономических связей с Россией.

Санкции, направленные против России, привели к существенной потере доходов авиакомпаний Монголии, поскольку рейсы по маршрутам Европа-Азия, которые когда-то проходили через воздушное пространство России и Монголии, приносили Улан-Батору существенную «навигационную плату». Эти доходы снизились после того, как ограничения воздушного пространства России, введенные в ответ на санкции ЕС, вынудили многие европейские авиакомпании изменить маршруты через Северный полюс или через Среднюю Азию и Турцию.

Между тем Россия поставляет около 95% нефтепродуктов в Монголию, а ее экспорт топлива необходим стране. В течение сентября и октября США и ЕС продолжали расширять санкции, охватывая новые компании и частных лиц. Хотя Монголия не заняла ничью сторону в конфликте, она ощущает экономическое напряжение от косвенных последствий любых подобных санкций из-за своих глубоких экономических связей с Россией.

Санкции, направленные против России, привели к существенной потере доходов авиакомпаний Монголии, поскольку рейсы по маршрутам Европа-Азия, которые когда-то проходили через воздушное пространство России и Монголии, приносили Улан-Батору существенную «навигационную плату». Эти доходы снизились после того, как ограничения воздушного пространства России, введенные в ответ на санкции ЕС, вынудили многие европейские авиакомпании изменить маршруты через Северный полюс или через Среднюю Азию и Турцию.

Между тем Россия поставляет около 95% нефтепродуктов в Монголию, а ее экспорт топлива необходим стране. Однако санкции против российских энергетических компаний и банков создали трудности с платежами для Монголии. Кроме того, дефицит, связанный с войной в России, нарушил поставки ключевых товаров, таких как дизельное топливо, подсолнечное масло и горнодобывающее оборудование, что еще больше повлияло на товары первой необходимости, которыми монголы пользуются ежедневно.

Монголия, не имеющая выхода к морю и имеющая только две международные границы, зависит от России в плане доступа к Европе и от Китая в плане торговли с Азией. В значительной степени Монголия, сильно зависящая от экспорта угля, меди и золота, в основном в Китай, также прибегает к российским перевозкам для экспорта товаров на северные китайские территории и в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Все это делает текущую ситуацию с санкциями особенно сложной. Санкции повысили издержки и увеличили сроки поставок для торговли, поскольку транспортировка товаров из ЕС через Россию больше невозможна.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что, хотя Монголия не несет ответственности за конфликт на Украине, санкции воспринимаются как «двойные санкции» в отношении страны из-за их значительного воздействия.

В отличие от авторитарных Китая и России, лидеры Монголии избираются демократическим путем и несут ответственность перед своими избирателями. Протесты, которые редки в Китае или России, являются постоянным вызовом для монгольских лидеров, особенно по экономическим вопросам, таким как снижение уровня жизни. При средней ежемесячной зарплате около $400 даже небольшое увеличение стоимости топлива или свежих продуктов, импортируемых из России, оказывает значительное влияние на монгольские семьи.

За последние четыре года сочетание пандемии и войны на Украине привело к серьезным всплескам инфляции: цены на топливо выросли на 68%, а на продукты питания — на 40%. Совсем недавно правительство объявило о 30%-ном повышении цен на топливо, что серьезно ударит по 27% населения, живущего в бедности.

Одбаяр Эрдэнэцогт, советник президента Монголии по внешней политике, проанализировал, как, несмотря на прочные отношения Монголии с Украиной, ЕС, Россией и США, широкомасштабное воздействие западных санкций на Россию серьезно затронуло Монголию. Он подчеркнул несправедливость ситуации для развивающейся страны, такой как Монголия, которая стремится к процветанию. Одбаяр призвал к диалогу и миру, подчеркнув независимую внешнюю политику Монголии как ключевую причину, по которой она может способствовать обсуждению для разрешения международных разногласий.

Монголия долгое время боролась за сохранение независимой внешней политики, несмотря на давление со стороны Пекина и Москвы. Ярким примером того, как Монголия отстаивала свою независимость, стало начало войны на Украине, когда тысячи россиян бежали в страну, чтобы избежать призыва, а монгольские чиновники отказались отправлять их обратно.

Однако в то же время, когда Владимир Путин посетил Монголию в сентябре — это была его первая поездка в страну-член Международного уголовного суда (МУС) с тех пор, как МУС выдал ордер на его арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями, — Монголия не выполнила призывы Украины и ЕС задержать его. В Улан-Баторе Путина встречал почетный караул, и хотя была разрешена небольшая акция протеста, правительство сохранило свою позицию.

Таким образом, Монголия тщательно балансирует свои дипломатические отношения с Россией, Китаем и Западом, одновременно преодолевая проблемы, связанные с косвенными санкциями в отношении России. Чтобы справиться с экономическими последствиями, Монголия диверсифицирует свою торговлю посредством политики «третьего соседа», укрепляя партнерские отношения с США, Европой и другими азиатскими странами, чтобы снизить зависимость от России и Китая.

Страна также ищет альтернативные источники энергии, включая внутреннее производство (Индия строит первый в Монголии нефтеперерабатывающий завод) и в то же время рассматривает план поставок монгольского коксующегося угля для своих сталелитейных заводов, который будет поставляться из российского порта Владивосток на Японском море), а также возобновляемые ресурсы, чтобы уменьшить свою зависимость от российского топлива.

Кроме того, Монголия сотрудничает с Международным валютным фондом (МВФ) для стабилизации своей экономики и управления долгом. На военном фронте Монголия сохраняет нейтральную позицию, проводя совместные учения, такие как Khaan Quest 2024, с США и другими западными союзниками, а также участвуя в Steppe Partner 2024 с Китаем в мае и проводя военные учения с Россией в августе, вскоре после визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

Этот нейтралитет помогает Монголии сохранять торговые пути открытыми и балансировать отношения со всеми сторонами в условиях продолжающихся санкций.

автор: Антонио Грасеффо— экономист и аналитик по Китаю. Он провел более 20 лет в Азии, в том числе семь лет в Китае, три года на Тайване и четыре года в Монголии. Он провел постдокторантуру по международной торговле в Школе экономики Шанхайского университета и имеет докторскую степень Шанхайского университета спорта и степень MBA по Китаю Шанхайского университета Цзяотун. Антонио является автором семи книг об Азии, уделяя особое внимание экономике Китая.

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения