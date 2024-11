В Иране студентка разделась на улице из-за сорванного хиджаба

CentralAsia (CA) - В Иране студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья на территории кампуса в знак протеста против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба, пишет Iran International.

В иранских аккаунтах в соцсетях распространилось видео с девушкой, которая в нижнем белье ходит по двору Научно-исследовательского отделения университета. Через некоторое время девушку задерживают охранники кампуса, заталкивает ее в автомобиль и увозят.

Представитель университета Амир Махджуб в соцсети X сообщил, что студентка была задержана. Сотрудники правоохранительных органов, по его словам, выясняют мотивы поступка девушки.

По информации студенческой организации Amir Kabir Newsletter, девушка сняла одежду, после того как подверглась притеснению со стороны участников военизированного формирования «Басидж». Они следят за порядком, в том числе контролируют, соответствует ли одежда женщин нормам закона.

Студенческая организация утверждает, что члены «Басиджа» сорвали с девушки платок и одежду. В Amir Kabir Newsletter сообщили, что во время задержания студентку избили, головой ударили о дверь автомобиля.

A female Iranian student was arrested on Saturday for removing her clothing in protest, after reportedly being assaulted by security forces at Tehran's Islamic Azad University over improper hijab.https://t.co/H79NE07I3h https://t.co/Okw2abBVzM pic.twitter.com/MNQztb5bbv