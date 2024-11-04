В Перу молния ударила в футболиста во время матча, он погиб

CentralAsia (CA) - Один футболист погиб, еще семь игроков пострадали от удара молнии во время матча любительских команд в Перу, сообщает The Associated Press.

Представители гражданской обороны муниципалитета Чилька (регион Хунин в центральной части страны) заявили, что погибшим оказался 39-летний Хосе Де ла Крус.

Встречу между командами «Фамилиа Чокка» и «Хувентуд Беллависта» 3 ноября прервали после того, как молния ударила рядом с полем. Когда команды покидали арену, еще одна молния попала в группу игроков.

Пострадавших доставили в больницу в Уанкайо, административном центре региона.