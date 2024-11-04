экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Перу молния ударила в футболиста во время матча, он погиб

CentralAsia (CA) -  Один футболист погиб, еще семь игроков пострадали от удара молнии во время матча любительских команд в Перу, сообщает The Associated Press.

Представители гражданской обороны муниципалитета Чилька (регион Хунин в центральной части страны) заявили, что погибшим оказался 39-летний Хосе Де ла Крус.

Встречу между командами «Фамилиа Чокка» и «Хувентуд Беллависта» 3 ноября прервали после того, как молния ударила рядом с полем. Когда команды покидали арену, еще одна молния попала в группу игроков.

Пострадавших доставили в больницу в Уанкайо, административном центре региона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com