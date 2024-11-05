Энх-Амгалан объявляет о комплексной реформе системы охраны труда

CentralAsia (MNG) - Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн подчеркнул необходимость реформирования системы охраны труда и техники безопасности в Монголии, охватывающей профилактику, страхование, регулирование и правовые аспекты.

«В частности, в 2019–2023 годах произошло 1748 несчастных случаев на производстве и острых отравлений, из которых 240 человек погибли, 823 получили серьезные травмы, а 686 получили легкие травмы. Мы не должны продолжать подвергать риску жизнь и здоровье наших граждан, не обновив соответствующие законы, нормативные акты и системы страхования.

В развитых странах специализированные реабилитационные больницы и системы страхования от несчастных случаев поддерживают работников, пострадавших от профессиональных рисков. В частном страховом секторе Монголии в настоящее время не уделяется достаточного внимания вопросам охраны труда и связанных с ними заболеваний.

Программа реформ включает в себя создание стандартизированных учебных центров и лабораторий по охране труда, поддержку университетов и ассоциаций, которые готовят специалистов в этой области, и разъяснение их ролей. Сотрудничество с Министерством здравоохранения для интеграции с медицинским страхованием, акцент на профилактике и приоритетность раннего выявления в различных секторах будет ключевым направлением. Планируется пересмотреть существующие законы и присоединиться к соответствующим международным конвенциям для улучшения стандартов охраны труда».

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