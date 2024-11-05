Монголия намерена к 2030 году собрать 30 тысяч тонн фруктов и ягод

CentralAsia (MNG) -

Монголия поставила цель расширить площади под посадку фруктов и ягод до 20 000 гектаров и собирать 30 000 тонн фруктов и ягод к 2030 году. В соответствии с этой целью правительство объявило, что будет поддерживать инициативы частного сектора и увеличивать инвестиции посредством государственно-частного партнерства.

По случаю 70-летия создания наукоемкой плодово-ягодной отрасли в Монголии в конце октября 2024 года состоялась международная научная конференция «Развитие рынка облепихи и других культур в Азиатском регионе».

В своем выступлении на конференции госсекретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа подчеркнул, что взаимосвязанные национальные движения «Один миллиард деревьев», «Продовольственное снабжение и безопасность» и «Здоровый монгол», инициированные главой государства Хурэлсухом Ухнаа, направленные на снижение негативных последствий глобального потепления и изменения климата, а также обеспечение стабильности поставок продовольствия, успешно реализуются по всей стране.

Международные ученые определили, что в Монголии можно выращивать такие фрукты, как яблоки, сливы, персики, абрикосы и груши. Г-н Жамбалцэрэн отметил и подчеркнул необходимость последовательных усилий по разработке новых сортов сельскохозяйственных культур, подходящих для регионального климата, и внедрению передовых технологий выращивания и селекции.

В рамках Национального движения «Продовольственное снабжение и безопасность» в 2022–2024 годах в 9 аймаках были созданы Центры по разведению фруктов и ягод с инвестициями в размере 2,5 млрд тугриков из государственного бюджета, а Фонд развития МСП предоставил 2,4 млрд тугриков льготных кредитов 18 предприятиям в 2023–2024 годах.

Монголия удовлетворяет менее трех процентов потребностей страны во фруктах и ​​ягодах внутри страны, импортируя оставшиеся 97 процентов. Поэтому развитие фруктовой и ягодной промышленности должно быть ускорено, а фрукты и ягоды должны выращиваться внутри страны, чтобы удовлетворить внутренние потребности в здоровой продукции. Также существует настоятельная необходимость в дальнейшем улучшении правовой среды, инвестиционного климата и рабочей силы, сообщает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

источник: MiddleAsianNews

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