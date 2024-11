Последние предвыборные митинги Харрис и Трамп провели в Пенсильвании

CentralAsia (CA) - В понедельник в последние часы президентской кампании в США 2024 года: вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп отправились в ключевые колеблющиеся штаты, где, как показывают опросы, оба кандидата близки к победе, сообщает «Голос Америки».

И Харрис, кандидат от демократов, и Трамп, ее соперник от республиканцев, делают несколько остановок в Пенсильвании, восточном штате «ржавого пояса», который является крупнейшим электоральным призом среди семи колеблющихся штатов, которые, скорее всего, определят исход по всей стране.

Оба кандидата проводят митинги в Питтсбурге, сердце сталелитейного региона США. Трамп также направляется в Рединг, небольшой город на востоке Пенсильвании, после чего останавливается в Роли, столице штата Северная Каролина, и завершает свой день вечерним митингом в оплоте республиканцев Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, где бывший президент также завершил свои выборы в Белый дом в 2016 и 2020 годах.

Харрис проводит весь день в Пенсильвании, начав в Скрэнтоне, родном городе президента Джо Байдена.

Вице-президент завершает день масштабным митингом в Филадельфии, шестом по величине городе страны и главном оплоте демократов. Поп-звезда Леди Гага, другие музыкальные группы и бывшая ведущая ток-шоу Опра Уинфри сопровождают Харрис, чтобы выразить свою поддержку.

Харрис также проведет часть своего дня в латиноамериканском Аллентауне, а затем, как и Трамп, заехала в Рединг с 95-тысячным населением, где 70% жителей - латиноамериканцы, большинство из которых пуэрториканцы.

Трампу придется реагировать на гнев в Рединге из-за шутки, которую комик Тони Хинчклифф рассказал на митинге в Нью-Йорке на прошлой неделе, охарактеризовав американскую территорию Пуэрто-Рико как «плавучий остров мусора». В ответ Трамп заявил на следующий день, что не слышал шутку, но и не пытался отречься от нее, хотя его кампания заявила, что она не отражает его взгляды.

Тем временем Харрис подготовила план модернизации поврежденной ураганом электросети острова. Ее кампания утверждает, что латиноамериканские избиратели голосуют за нее отчасти из-за своего негодования по поводу оскорбления Пуэрто-Рико.

Во время своей первой остановки в этот день в Скрэнтоне Харрис поддержала сотрудников кампании, обходивших дома в попытке убедить неопределившихся людей проголосовать за нее.

«Давайте приступим к работе, — сказала она. — Осталось двадцать четыре часа».

В Роли Трамп возобновил свои нападки на мигрантов, пересекающих мексиканскую границу с Соединенными Штатами, пригрозив Мексике в качестве стратегии по ограничению нелегальной иммиграции ввести высокие тарифы на весь импорт.

«Если они не остановят этот натиск преступников и наркотиков, прибывающих в нашу страну, я немедленно введу 25-процентный тариф на все, что они отправляют в Соединенные Штаты Америки», - заявил он.

По мере того как кампания за начинающийся в январе новый четырехлетний срок в Белом доме приближается к официальному дню выборов, более 80 миллионов американцев уже проголосовали либо лично на избирательных участках, либо по почте.

Поскольку досрочное голосование заканчивается в понедельник в некоторых штатах и уже завершилось в других, общее число избирателей составляет более половины от 158 миллионов, проголосовавших на выборах 2020 года, когда Байден победил Трампа. Говоря об этой победе демократов, Трамп часто утверждает, что его обманули, подтасовав правила голосования и подсчет голосов.

Десятки судебных решений, зачастую вынесенных назначенными Трампом судьями, были направлены против него. Но в воскресенье он заявил на митинге в Пенсильвании, что ему «не следовало покидать» Белый дом в 2021 году, когда Байден вступил в должность.

Во время размышлений о необходимости усиления безопасности на его митингах из-за двух покушений в этом году, он предположил, что не будет возражать, если в репортеров – распространителей «фейковых новостей», по его мнению, – будут стрелять.

Трамп заявил, что согласится с результатами выборов во вторник только в том случае, если придет к выводу, что выборы были проведены честно, что, по словам критиков-демократов, предполагается только в случае его победы.

Как Трамп, так и Харрис собрали огромные команды юристов, чтобы оспаривать результаты голосования и вопросы подсчета голосов по мере их возникновения во вторник в течение дня, вечером и в последующие дни, пока не выявится явный победитель.

Оба кандидата выражают оптимизм по поводу результатов выборов.

Трамп утверждает, что победит с большим отрывом. Победа сделает его вторым президентом, занимавшим два срока с перерывом после Гровера Кливленда в 1880-х годах. Трамп также станет первым преступником на посту президента. В ноябре он ожидает приговора после того, как был признан виновным по 34 обвинениям, связанным с выплатой денег за молчание порнозвезде перед его успешной президентской гонкой 2016 года.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп часто обрушивался с гневными выпадами на своих оппонентов-демократов, называя их «внутренними врагами» страны и угрозой ее будущему. Он принижал Харрис как человека якобы с ограниченным интеллектом и говорил, что она станет пешкой других мировых лидеров в решении вопросов международных отношений.

В течение нескольких недель Харрис заявляла, что является аутсайдером кампании, но в последнее время она стала проявлять больше оптимизма и теперь говорит, что рассчитывает стать 47-м президентом страны. В случае избрания она станет первой женщиной на этом посту, первым представителем южноазиатского происхождения и вторым чернокожим президентом после Барака Обамы.

Она называет Трампа «несерьезным человеком», заявляя, что он будет представлять угрозу для американской демократии и что обычные президентские ограничения его не будут сдерживать. В начале этого года Верховный суд США постановил, что президенты не могут быть привлечены к ответственности за любые проступки, связанные с их официальными действиями.

По данным опросов, избиратели страны глубоко разделены между двумя кандидатами. Эта оценка отражается в том, как основные СМИ смотрят на возможный исход выборов в преддверии официального дня голосования.

Опросы, проведенные в последнюю минуту, показывают, что в колеблющихся штатах Харрис и Трамп практически сравнялись в пределах статистической погрешности.

Опрос ABC News показывает, что Трамп побеждает в пяти из семи колеблющихся штатов, но The Washington Post утверждает, что по результатам совокупности опросов Харрис опережает его в четырех. New York Times утверждает, что Трамп опережает в четырех штатах, Харрис - в двух, а в Пенсильвании результаты опроса показывают равные шансы обоих кандидатов.

Важность колеблющихся штатов трудно переоценить

Президентские выборы в США определяются не общенациональным народным голосованием, а Коллегией выборщиков, которая превращает выборы в состязание 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса выборщиков победителю в этих штатах. Небраска и Мэн распределяют свои голоса по результатам подсчета голосов в штатах и округах Конгресса.

Количество голосов выборщиков в каждом штате зависит от численности населения, поэтому самые крупные штаты имеют наибольший вес в определении общего национального результата: победителю нужно 270 из 538 голосов выборщиков, чтобы занять пост президента. Только Пенсильвания имеет 19 голосов выборщиков.

Опросы показывают, что как Харрис, так и Трамп имеют значительное или комфортное преимущество в 43 штатах. Этого преимущества достаточно для того, чтобы каждый из них набрал 200 или более голосов выборщиков. Если ни в одном из этих штатов не произойдет ничего удивительного, победитель будет определен в семи оставшихся колеблющихся штатах, где и Харрис, и Трамп часто проводят митинги, практически игнорируя остальные регионы страны для проведения предвыборных кампаний.

Перевод статьи Voice of America «Harris, Trump stage rallies in Pennsylvania on last day of campaign»