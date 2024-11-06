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Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США, - CNN

CentralAsia (CA) -  Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Об этом он сказал во время обращения к сторонникам во Флориде 6 ноября, передает CNN.

«Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом», — сказал Трамп.

Дональд Трамп, согласно прогнозам, лидирует на выборах президента США. Телеканал Fox News, который поддерживает республиканцев, отдал Трампу 277 голосов выборщиков при необходимых 270, Associated Press и The New York Times — 267, CNN и NBC News — 266. Кандидат от демократов Камала Харрис, согласно прогнозу Fox News, получила 226 голосов выборщиков. AP и NYT отдали ей 224 голоса, CNN — 195.

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