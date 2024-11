Мировые лидеры начали поздравлять Трампа с победой

CentralAsia (CA) - Республиканец Дональд Трамп, согласно прогнозам, лидирует на выборах президента США. Лидеры ряда стран начали поздравлять его с победой.

Первыми были президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Польши Анджей Дуда, литовский президент Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Сербии Александр Вучич. Затем к ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте.

Выборы президента в США прошли 5 ноября. Лидирует Дональд Трамп. Телеканал Fox News, который поддерживает республиканцев, отдал Трампу 277 голосов выборщиков при необходимых 270, Associated Press и The New York Times — 267, CNN и NBC News — 266. Кандидат от демократов Камала Харрис, согласно прогнозу Fox News, получила 226 голосов выборщиков. AP и NYT отдали ей 224 голоса, CNN — 205. Официально подсчет голосов продолжается.