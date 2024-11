Associated Press: Трамп одержал победу на выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков

CentralAsia (CA) - По предварительным данным Associated Press, на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 277 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса. Аналогичные данные приводит The New York Times.

Как сообщает АР, за Трампа проголосовали 70 млн, за Харрис — 65 млн.

Выборы президента в США прошли 5 ноября. Для победы необходимо набрать не более 270 голосов из 538.

Официально победитель выборов будет объявлен позднее, когда завершат подсчет всех голосов.