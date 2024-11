Это было завоевание нации не силой, а с разрешения. Теперь Америка стоит на грани авторитарного стиля правления, невиданного ранее за всю ее 248-летнюю историю, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп рассказал американцам, что именно он планирует сделать.

Как пишет The New York Times, он применит военную силу против своих политических оппонентов. Он уволит тысячи профессиональных государственных служащих. Он депортирует миллионы иммигрантов в ходе военных облав. Он сокрушит независимость Министерства юстиции, использует правительство для продвижения заговоров в сфере общественного здравоохранения и бросит союзников Америки за рубежом. Он превратит правительство в инструмент собственных обид, способ наказать своих критиков и щедро вознаградить своих сторонников. Он станет «диктатором» — пусть даже только в первый день.

И когда его попросили дать ему полномочия делать все это, избиратели ответили «да».

Это было завоевание нации не силой, а с разрешения. Теперь Америка стоит на грани авторитарного стиля правления, невиданного ранее за всю ее 248-летнюю историю.

После победы над вице-президентом Камалой Харрис, которая могла бы стать первой женщиной-президентом США, Трамп привнесет в Белый дом свои собственные исторические новшества: он станет единственным президентом, осужденным за десятки преступлений, обвиняемым еще в десятках других и дважды подвергавшимся импичменту.

В отличие от 2016 года, когда он одержал неожиданную победу на выборах, но проиграл по голосам избирателей, Трамп отправится в Вашингтон, имея возможность претендовать на широкий мандат. За четыре года без власти он перестроил Республиканскую партию по своему образу и подобию, создав движение, которое, казалось, только укреплялось с каждым встречным обвинением. Он начнет свой второй срок, будучи связанным немногими политическими нормами, после кампании, в которой он, казалось, бросил вызов всем.

Он преуспел в колеблющихся штатах, выиграв по крайней мере четыре из семи, и, казалось, был на пути к победе по результатам народного голосования — впервые после Джорджа Буша-младшего в 2004 году это удалось сделать кандидату от Республиканской партии. Его партия перевернула Сенат и была близка к сохранению контроля над Палатой представителей. Синие районы сместились в его сторону, и Трамп улучшил свои результаты в таких местах, как Нью-Йорк, на двузначные числа. То же самое произошло в пригородах, сельской местности и даже в студенческих городках.

«Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат», — сказал Трамп ликующим сторонникам, собравшимся в Мар-а-Лаго, его клубе в Палм-Бич, штат Флорида, на вечеринку в честь победы до официального объявления результатов. «Я буду править под простым девизом: обещания даны, обещания выполнены».

По его словам, этот мандат исходил не только от американского народа.

«Многие говорили мне, что Бог сохранил мне жизнь не просто так, — сказал он. — Эта причина — спасти нашу страну».

Его победа стала прямым отречением от некоторых главных помощников, военных и республиканских чиновников, которые служили в его первой администрации. Они публично предупреждали, что он не спасет нацию, а уничтожит ее.

Тем не менее, предвыборный климат был готов для Трампа — хотя он и приложил руку к созданию погоды.

После пандемии, которую, по словам критиков, его администрация плохо управляла, страна стала более скептически относиться к правительству. Доверие к СМИ, науке, медицине, судебной системе и другим основным институтам американской жизни упало, поскольку все больше избирателей приняли сомнения, которые Трамп сеял годами.

Общественное мнение сместилось в его сторону по вопросам, которые долгое время были центральным элементом его политического движения. Даже демократы приняли более строгую политику в отношении иммиграции и преступности в гонке 2024 года, подчеркнув, насколько резонансным было его неустанное внимание к границе.

После своего поражения Трамп потратил четыре года на ужесточение контроля над Республиканской партией, до такой степени, что и законодатели, и избиратели заявили, что верят его лжи о том, что выборы 2020 года были у него украдены. Число американцев, идентифицирующих себя как республиканцев, впервые за десятилетия опередило демократов.

Даже ценность самой демократии оказалась под вопросом. В опросе, проведенном The New York Times/Siena College на прошлой неделе, почти половина всех избирателей заявили, что они скептически относятся к эффективности американского эксперимента по самоуправлению, а 45% заявили, что демократия страны не справляется с представлением интересов простых людей.

Демократы оставили эти опасения без ответа. Вместо этого сжатая кампания Харрис в значительной степени одобрила статус-кво администрации Байдена, предложив боевой клич о защите демократии без конкретики о том, как исправить то, что многие называли сломанной системой — и никто не был так настойчив, как Трамп.

Опрос за опросом показывали, что экономика остается самой большой проблемой, за ней следуют иммиграция и разочарование из-за роста цен на продукты и жилье. Трамп упорно обещал снизить расходы и закрыть южную границу, одновременно предлагая идеи по отмене целых категорий налогообложения, играя на экономических опасениях, чтобы расширить свою коалицию.

Но эти экономические обещания переплетались с стойким отказом смягчить свое послание. Выпустив на волю пожарный шланг оскорблений и заговоров, Трамп сделал ставку на то, что страна, выведенная из строя смертоносной пандемией и стремительно растущей инфляцией, и глубоко недовольная действующим президентом, который его победил, будет готова снова принять его как резкого, грозного сильного человека, который все исправит.

Вместо того чтобы отказаться от своих ложных заявлений об украденных выборах 2020 года, он еще больше в них углубился. В ревизионистской истории Трампа осужденные за нападение на Капитолий 6 января 2021 года стали «политическими заключенными». Осада, в результате которой погибло не менее семи человек и еще 150 получили ранения , была переименована в «день любви».

Вместо того, чтобы смягчить грубую риторику, которая давно была его отличительной чертой, он стал более непристойным, даже изобразив пантомиму полового акта на митинге в последнюю неделю кампании. Он завлекал чернокожих и латиноамериканских избирателей ложными утверждениями о том, что мигранты крадут их рабочие места и несут ответственность за волну насильственных преступлений.

Трамп произнес такие оскорбления в адрес Харрис и других видных женщин-политиков, которые раньше было немыслимо произносить публично. Даже его призывы к женщинам, группе, которую он боролся за победу, были пронизаны чувством угрозы: в последние недели гонки он обещал защищать женщин — «нравится это женщинам или нет».

Он с гордостью проигнорировал негативную реакцию на одно из своих знаковых достижений — отмену решения Верховного суда по делу «Роу против Уэйда», гарантирующего конституционное право на аборт, — и, судя по всему, не заплатил за это большой цены на выборах.

И он завершил гонку, оскорбив избирателей Пуэрто-Рико, которых его предвыборная кампания пыталась привлечь на свою сторону в течение нескольких месяцев.

На протяжении всей гонки самые преданные сторонники Трампа не проявляли особого дискомфорта от этого грубого стиля. Что касается его политики, то некоторые из них они приняли, а другие предпочли проигнорировать. Когда его спросили о его самых спорных планах — таких как широкомасштабные депортации и радикальная переоценка американских обязательств перед НАТО — многие из его избирателей пожали плечами , заявив, что сомневаются, что такие крайние меры когда-либо будут реализованы, несмотря на его неоднократные обещания.

Для этих сторонников победа Трампа представляет собой как рассвет нового будущего, так и законное восстановление. Однако понравится ли американцам — даже некоторым из тех, кто голосовал за него — реальность планов Трампа, еще предстоит увидеть.

На протяжении всей кампании экономисты говорили, что его политика приведет к росту инфляции, увеличению расходов для семей на тысячи долларов в год и спровоцирует мировые торговые войны. Его обещания расширить полномочия чиновников здравоохранения, которые выступают против вакцин, могут спровоцировать национальные вспышки заболеваний, невиданные десятилетиями. А его планы депортировать миллионы нелегальных иммигрантов могут обойтись налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов.

Также неясно, как демократы отреагируют на эту политику и их внезапное изгнание в политическую пустыню. В 2016 году они быстро организовались в самопровозглашенное движение сопротивления, которое помогло избрать демократов в Конгресс и отправить президента Байдена в Белый дом. Теперь это движение исчерпало себя, погрузив партию в то, что, вероятно, станет новым раундом взаимных обвинений и самоанализа относительно ее будущего.

В конце концов, ясно, что американцы хотели перемен. И теперь они их наверняка получат.

Перевод статьи The New York Times: «America Hires a Strongman. This was a conquering of the nation not by force but with a permission slip. Now, America stands on the precipice of an authoritarian style of governance never before seen in its 248-year history».

