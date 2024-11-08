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Центральный банк Монголии закупил 1,9 тонны драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) -  В октябре 2024 года Центральный банк Монголии закупил 1902,5 кг драгоценных металлов, доведя общий объем с начала года до 14,1 тонны. Этот показатель на 0,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года филиал Центрального банка Монголии в аймаке Дархан-Уул lзакупил 670,9 кг драгоценных металлов, тогда как филиал аймака Баян-Хонгор — 1085,7 кг.

Центральный банк Монголии определяет цену покупки драгоценных металлов на основе цен мирового рынка. В октябре 2024 года средняя цена покупки золота составила 292 856,04 тугрика.

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