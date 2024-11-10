Почему у людей мозг стареет по-разному? Объясняют ученые

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CentralAsia (CA) - Человеческий мозг стареет постепенно, но этот процесс часто зависит от генетики и образа жизни. Об этом говорится исследовании, опубликованном в журнале Genomic Psychiatry, пишет CNN.

Физическая и умственная активность, нормальное кровяное давление и уровень холестерина, отказ от табака, владение другим языком, умение играть на музыкальных инструментах – одни из ключевых факторов, благодаря которым старение мозга происходит медленнее.

«Не один фактор ускоряет когнитивное старение. Каждый из мелких факторов в комплексе, вероятно, немного повышает этот риск», – сказал автор новой статьи и директор Когортных исследований Лотиана в Эдинбургском университете Саймон Кокс.

Если совместить все факторы образа жизни, то они примерно в 20% случаев будут влиять на снижение когнитивных функций людей в возрасте от 70 до 82 лет.

Ученые исследовали две группы шотландцев – одни родились в 1921 году, а другие – в 1936 году. Все они прошли когнитивный тест в возрасте 11 лет. Повторное тестирование им было проведено в 70, 80 и 90 годов – при этом проверяли когнитивные функции и физическую форму.

Исследование показало, что люди стареют в два этапа – примерно в возрасте 44 и 60 лет.

«Мы впервые сделали МРТ участникам, когда им было 73 года. Одной из самых впечатляющих вещей в исследовании для меня является то, насколько велики отличия между их сканированиями.

Несмотря на то, что все они были одного возраста, некоторые мозги выглядели совершенно здоровыми. В то же время, другие продемонстрировали значительное сокращение и повреждение связей белого вещества, а также другие особенности, связанные с когнитивным старением и деменцией», – отметил ученый Саймон Кокс.

Белое вещество – это ткань, которая формирует связи между клетками мозга и остальной нервной системой, помогая этим регионам общаться друг с другом посредством нервных сигналов. Уменьшение или повреждение белого вещества может замедлить способность мозга обрабатывать информацию.

«Это показывает нам, что старение мозга в возрасте 73 лет не является неизбежностью, а также сильно побуждает нас исследовать, что мы можем сделать, чтобы подражать тем немногим счастливчикам, которые достигают этого возраста с таким «девственным» мозгом», - добавил Кокс.

Пожилых людей, чья память кажется такой же острой, как у 20-30 лет младших, называют cognitive super agers.

Но ученые предупреждают, что старение мозга достаточно индивидуальный процесс.