Министр иностранных дел Монголии приняла посла Республики Индия

CentralAsia (MNG) - 7 ноября 2024 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Монголии Атула Малхари Готсурве. Об этом сообщил и в ведомстве.

Министр Батцэцэг выразила удовлетворение растущим стратегическим партнерством между Монголией и Индией, ее «духовным соседом», в различных секторах. Г-жа Батцэцэг выразила приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма, расширению обмена людьми и реализации программ обмена студентами и преподавателями в соответствии с политикой регионального развития Монголии. Министр также отметила, что в рамках 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Индия обе стороны проведут взаимные визиты на высоком уровне и организуют совместные мероприятия.

Посол Атул Малхари Готсурве подчеркнул свою нацеленность на расширение двустороннего сотрудничества в ключевых областях, включая экономику, горнодобывающую промышленность, информационные технологии, культуру, образование и гуманитарные вопросы. Стороны обменялись мнениями об ускорении реализации совместных проектов и программ, в частности проекта нефтеперерабатывающего завода, который служит символом двусторонних отношений, согласно данным Министерства иностранных дел Монголии.

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