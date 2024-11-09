Авиакомпания MIAT подарила миллионному пассажиру этого года бесплатный семейный рейс
CentralAsia (MNG) - Число пассажиров компании MIAT в этом году достигло миллиона на маршруте Улан-Батор-Сеул рейсом М301 от 8 ноября 2024 года.
Женщина по имени Б. Гандулам названа миллионным пассажиром компании МИАТ в 2024 году.
На этот раз она путешествует с двумя дочерьми, а компания MIAT подарила ей бесплатный перелет до нужного места и сувениры.
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения