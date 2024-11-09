Авиакомпания MIAT подарила миллионному пассажиру этого года бесплатный семейный рейс

CentralAsia (MNG) - Число пассажиров компании MIAT в этом году достигло миллиона на маршруте Улан-Батор-Сеул рейсом М301 от 8 ноября 2024 года.

Женщина по имени Б. Гандулам названа миллионным пассажиром компании МИАТ в 2024 году.

На этот раз она путешествует с двумя дочерьми, а компания MIAT подарила ей бесплатный перелет до нужного места и сувениры.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения