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Авиакомпания MIAT подарила миллионному пассажиру этого года бесплатный семейный рейс

CentralAsia (MNG) -  Число пассажиров компании MIAT в этом году достигло миллиона на маршруте Улан-Батор-Сеул рейсом М301 от 8 ноября 2024 года.

Женщина по имени Б. Гандулам названа миллионным пассажиром компании МИАТ в 2024 году.

На этот раз она путешествует с двумя дочерьми, а компания MIAT подарила ей бесплатный перелет до нужного места и сувениры.

источник: MiddleAsianNews

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