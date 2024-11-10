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Монгольские спортсмены завоевали 46 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых медалей на Кубке мира по тхэквондо

CentralAsia (MNG) -  

Кубок мира и международные соревнования по тхэквондо ИТФ среди мужчин и женщин состоялся с 1 по 9 ноября в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) в спортивном комплексе «ЮНУСАБАД».

Соревнования проводились в дисциплинах «формальный комплекс», «формальный комплекс – группа», «весовая категория», «спарринг – командные соревнования».

В Кубке мира и международных соревнованиях по тхэквондо ИТФ приняли участие более 1159 сильнейших спортсменов (89 –сборная команда Монголии, включая тренеров и судей) из Монголии, Греции, КНДР, Болгарии, Кыргызстана, Казахстана, Аргентины, РФ и других стран.

Монгольские спортсмены завоевали в общей сложности 46 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых медалей и заняли 3-е место из 30 стран.

источник: MiddleAsianNews

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