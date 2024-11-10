В Газе завершился второй раунд кампании по вакцинации против полиомиелита

CentralAsia (CA) - В секторе Газа завершился второй раунд кампании по вакцинации против полиомиелита, в ходе которого в общей сложности 556 774 детей в возрасте младше 10 лет получили вторую дозу полиовакцины, а 448 425 детей в возрасте от двух до 10 лет получили витамин А.

Как сообщает ВОЗ, всего за последние недели было проведено три этапа данного раунда.

На основании административных данных получено подтверждение того, что на всей территории сектора Газы второй дозой новой оральной полиовакцины типа 2 (нОПВ2) было привито около 94% общей численности детей в возрасте младше 10 лет, составляющей 591 714 человек; это выдающееся достижение с учетом крайне тяжелых условий проведения кампании.

В центральной и южной части Газы охват вакцинацией было достигнут на уровне 103% и 91% соответственно. При этом в северной части Газы, в которой проведение кампании осложнялось отсутствием доступа на места, охват вакцинацией предварительно оценивается на уровне примерно 88%.

Непривитыми и восприимчивыми к вирусу остаются, по оценкам, от 7000 до 10 000 детей, проживающих в заблокированных населенных пунктах, таких как Джебалия, Бейт-Лахия и Бейт-Ханун. Это повышает риск дальнейшего распространения полиовируса на территории сектора Газа и соседних стран.

Завершение второго раунда означает окончание кампании по вакцинопрофилактике полиомиелита, начатой в сентябре 2024 г. Второй раунд также проводился в три этапа в режиме гуманитарных пауз, которые поочередно объявлялись в центральной, южной и северной частях сектора Газа. Первые два этапа были проведены по графику, однако 23 октября третий этап раунда в северной части Газы пришлось отложить из-за интенсивных бомбардировок, массового перемещения населения, а также отсутствия гарантий соблюдения гуманитарных пауз и предоставления доступа на места.

Кампания возобновилась 2 ноября.

Для прекращения циркуляции выявленного в Газе штамма полиомиелита необходимо обеспечить охват двумя дозами вакцин на уровне не менее 90% в каждом населенном пункте. После завершения кампании работа по укреплению иммунитета населения будет продолжена в рамках плановой иммунизации на базе функционирующих учреждений здравоохранения наряду с ведением усиленного эпиднадзора для оперативного выявления любых дальнейших случаев распространения полиовируса (как среди детей, так и в образцах из объектов окружающей среды). Решения о необходимости дополнительных мер по борьбе с инфекцией будут приниматься исходя из динамики эпидемиологической обстановки.