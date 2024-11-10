В Мексике 10 человек погибли в результате стрельбы в баре

CentralAsia (CA) - В субботу вечером четверо мужчин открыли огонь по посетителя бара Los Cantaritos в мексиканском городе Керетаро, сообщает Sky.com.

Глава местного департамента общественной безопасности Хуан Луис Ферруска сообщил, что мужчина были вооружены длинноствольным оружием и прибыли на машине.

В результате стрельбы погибли семь мужчин и три женщины, по меньшей мере семь человек получили ранения.

Один из подозреваемых был арестован, а автомобиль, в котором они ехали, был найден сгоревшим и брошенным неподалеку.