В Мексике 10 человек погибли в результате стрельбы в баре
- Азия и мир, происшествия
- 15:23, 10 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - В субботу вечером четверо мужчин открыли огонь по посетителя бара Los Cantaritos в мексиканском городе Керетаро, сообщает Sky.com.
Глава местного департамента общественной безопасности Хуан Луис Ферруска сообщил, что мужчина были вооружены длинноствольным оружием и прибыли на машине.
В результате стрельбы погибли семь мужчин и три женщины, по меньшей мере семь человек получили ранения.
Один из подозреваемых был арестован, а автомобиль, в котором они ехали, был найден сгоревшим и брошенным неподалеку.
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