На севере Таджикистана обнаружены останки динозавра возрастом 85 млн лет

CentralAsia (TJ) - В поселке Кансай Согдийской области, что на севере Таджикистана, обнаружены обломки кости динозавра и останки других животных возрастом 85 млн лет. Об этом сообщает «Азия-плюс».

«Динозавр датируется примерно 85 миллионами лет. К какой части тела принадлежат найденные кости, будет известно в результате дальнейших исследований», – сказал магистрант-палеонтолог Умед Набиев.

Он является членом российско-таджикской экспедиции, в которую вошли палеонтологи из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Раскопки в огромном каньоне проходили с 20 по 28 октября. Ученым удалось обнаружить части панциря крокодила и черепахи, останки ящериц, саламандр, лягушек, а также рыб.

«Мы использовали метод промывки, что позволяет исследовать мелкие части – кости, позвонки, зубы, челюсти. Из-за того, что они очень хрупкие, на поверхность породы мы наносили специальный клей, что позволяло извлечь кость целиком, не повредив ее», – рассказал Умед Набиев.

Часть находок экспедиция передала в историко-краеведческий музей Согдийской области. Раскопки планируется продолжить в мае 2025 года. Исследователи намерены изучить новые каньоны в этом районе, которые образовались в результате добычи сырья для производства цемента.

«Останки крупных животных ранее были очень хорошо изучены, что нельзя сказать о более мелких животных – амфибиях или рептилиях. Поэтому следующая экспедиция также будет заниматься поиском мелких земноводных. Кстати, современные лягушки, как оказалось, практически не изменились и имеют те же формы и размеры, что и их древние предки», – сказал таджикский палеонтолог.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения