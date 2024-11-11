В Казахстане ожидаются морозы до -25 градусов

CentralAsia (KZ) - Практически на всей территории Казахстана 12-14 ноября сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, также на востоке, юге и юго-востоке страны ожидаются морозы, сообщает «Казгидромет».

На юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана в ближайшие три дня синоптики прогнозируют дождь, снег, на севере, востоке и в центре страны – метель, гололед, а на большей части страны ожидается порывистый ветер.

12 ноября в Восточно-Казахстанской области, 12-13 ноября в горных районах юго-востока республики прогнозируется сильный снег, 13 ноября на юге – сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе и 14 ноября на юге Казахстана будет без осадков.

На западе страны температура воздуха повысится ночью до -8+3 °С, в северо-западных, северных, центральных регионах Казахстана – до -3-15 °С, днем будет 0-8 °С. На востоке республики 13 ноября температуры понизится до -10-25 °С ночью и до -5-16 °С днем, а 14 ноября морозы немного ослабнут: ночью будет -7-20 °С, днем -2-13 °С. На юге и юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температуры ночью до -1-10 °С, днем до -3+5 °С.

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