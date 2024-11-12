Стали возможны прямые авиарейсы между Монголией и Австралией

CentralAsia (MNG) -

«Австралия и Монголия подписали первое соглашение о воздушном сообщении, разрешающее 14 пассажирских рейсов в неделю в Австралию и из нее, а также неограниченные специальные грузовые перевозки. Мы с нетерпением ждем начала выполнения этих прямых рейсов в ближайшее время!» — сообщили в посольстве Австралии в Улан-Баторе.

Между правительством Австралии и правительствами Латвии, Монголии и Руанды были подписаны первые соглашения, разрешающие 14 пассажирских перевозок в неделю в Австралию и из нее, а также неограниченные грузовые перевозки. Об этом сообщило Министерство министр инфраструктуры, транспорта, регионального развития и местного самоуправления Австралии.

«Эти договоренности соответствуют нашим обязательствам в Белой книге по авиации по расширению пропускной способности в рамках наших двусторонних соглашений о воздушных перевозках с опережением спроса, гарантируя авиакомпаниям достаточно времени для планирования дополнительных будущих услуг и добавления новых маршрутов в свои расписания. Это также соответствует нашим обязательствам по приоритетности переговоров в нашем регионе» — говорится в сообщении.

«Мы расширяем нашу международную авиационную сеть, чтобы повысить конкуренцию и предоставить лучший опыт австралийским путешественникам.

«Независимо от того, путешествуете ли вы в эти страны или используете их в качестве переходов в остальной мир, каждое из этих соглашений представляет собой более тесную связь с нашим мировым рынком — для путешествий, торговли и туризма.

«Мы взяли на себя это обязательство в нашей Белой книге по авиации, и сегодня мы выполняем это обязательство — привлекаем дополнительные мощности в международный сектор», — заявила министр инфраструктуры, транспорта, регионального развития и местного самоуправления Кэтрин Кинг.

источник: MiddleAsianNews

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