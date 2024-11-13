Тэнгуундалай завоевал золото юношеского первенства мира в дисциплине «шахматная композиция» в Бразилии

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира среди юношей и девушек проходил с 28 октября по 10 ноября в бразильском Флорианополисе. На первенстве мира Монголию представляла команда из 5 спортсменов. Три медали: золотая, серебряная и бронзовая — таков итог чемпионата мира по шахматам среди юношей у сборной Монголии.

Мастер ФИДЕ ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат завоевал бронзовую медаль в блице среди юношей до 14 лет, а МАРГАД Мөнхпурэв — серебряную медаль в блице среди девушек. Кроме того, УРАНГОО Гурванбаатар заняла четвертое место в стандартной категории девушек до 14 лет и квалифицирована на звание Мастера ФИДЕ.

В рамках турнира впервые был проведен чемпионат мира по решению шахматных композиций среди юношей. Монгольский шахматист Тэнгуундалай Ганбат завоевал золото юношеского первенства мира в дисциплине «шахматная композиция».