экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Тэнгуундалай завоевал золото юношеского первенства мира в дисциплине «шахматная композиция» в Бразилии
ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат
ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат мира среди юношей и девушек проходил с 28 октября по 10 ноября в бразильском Флорианополисе. На первенстве мира Монголию представляла команда из 5 спортсменов. Три медали: золотая, серебряная и бронзовая — таков итог чемпионата мира по шахматам среди юношей у сборной Монголии.

Мастер ФИДЕ ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат завоевал бронзовую медаль в блице среди юношей до 14 лет, а МАРГАД Мөнхпурэв — серебряную медаль в блице среди девушек. Кроме того, УРАНГОО Гурванбаатар заняла четвертое место в стандартной категории девушек до 14 лет и квалифицирована на звание Мастера ФИДЕ.

В рамках турнира впервые был проведен чемпионат мира по решению шахматных композиций среди юношей. Монгольский шахматист Тэнгуундалай Ганбат завоевал золото юношеского первенства мира в дисциплине «шахматная композиция».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com