В Казахстан спустя 70 лет завезли тигров для восстановления их популяции в дикой природе

CentralAsia (KZ) - В Иле-Балхашском государственном природном заповеднике в Казахстане, после периода обеднения животного мира и деградации лесов, кустарников и болот, вновь появились редкие млекопитающие.

CNN сообщает, что в заповеднике можно увидеть бухарских олений и куланов, пасущихся на растительности, окружённой более чем 50 гектарами восстановленного леса.

С недавних пор здесь обживаются тигры, которые не встречались в этих местах в дикой природе более 70 лет.

Когда-то эти высшие хищники бродили по Центральной Азии, части их исторического ареала — области, которая когда-то простиралась от Турции на западе до Корейского полуострова на востоке и от северных сибирских территорий России до экваториальных тропических островов Индонезии. Тигры теперь занимают менее 7% своего прежнего ареала, а в Казахстане систематическая охота и сокращение добычи тигров привели к тому, что в 1950-х годах крупные кошки были объявлены вымершими в Каспийском регионе.

В сентябре пара содержавшихся в нидерландском заповедение амурских тигров была перемещена в полуестественный вольер площадью три гектара в Иле-Балхашском заповеднике. Здесь надеются, что у пары родится потомство и в Казахстане впервые за десятилетия появятся дикие тигры.

«Амурские тигры были выбраны, благодаря их похожести на тех, которые водились в Каспийском регионе до исчезновения несколько десятилетий назад», — рассказал журналистам Стюарт Чепмен, руководитель инициативы Tigers Alive в рамках Всемирного фонда дикой природы (WWF). Амурские тигры, как надеются учёные, в условиях Прибалхашья, столкнутся с трудностями выживания в жаркое лето и морозную зиму, подобные на условия на Дальнем Востоке России.

Двух тигров, которых зовут Бодхана и Кума, перевезли по суше из Нидерландов в Германию, откуда они совершили шестичасовой перелет в грузовом отсеке коммерческого самолета в Казахстан, а затем 20-минутный перелет на вертолете в заповедник.

Бодхана и Кума были подготовлены за несколько месяцев до поездки, в частности, привыкли к своему транспортному ящику и научились охотиться в своем вольере. Это должно помочь им привыкнуть к полудикой среде заповедника.

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