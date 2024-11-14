В Центре обратной связи с гражданами 11-11 будут внедрены услуги цифрового оператора

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабмина Монголии 13 ноября 2024 года министр Монголии, глава Секретариата Кабмина Учрал Ням-Осор представил меры по разрешению обращений и жалоб граждан по вопросам медицинского обслуживания и рецептов, зарегистрированных в Центре обратной связи с гражданами 11-11 при Правительстве Монголии, устранению пропущенных звонков в Центр, информированию граждан о разрешении жалоб и совершенствованию деятельности Центра.

В связи с презентацией Правительство поручило должностным лицам еженедельно анализировать вопросы, изложенные в обращениях граждан, поступающих в Центр, решать их и регулярно представлять результаты на заседание Кабинета министров, принимать и решать обращения и жалобы граждан по вопросам деятельности государственных организаций и государственных услуг через социальные сети и другие каналы, внедрять услуги цифрового оператора, своевременно информировать граждан о разрешении жалоб и обращений через систему E-Mongolia.

Кроме того, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить прием электронных рецептов аптечным учреждениям, за исключением имеющих право отпуска льготных лекарственных средств по медицинскому страхованию, организовать обучение по совершенствованию электронной записи на получение медицинских услуг, а также принять меры по решению проблем, с которыми сталкиваются граждане.

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