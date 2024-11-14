Монгольская культура и традиции представлены на 44-й Всемирной туристической выставке

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии поставило цель привлечь один миллион туристов в 2024 году. В этой связи правительство ускоряет международное сотрудничество и продвигает страну на международном уровне под национальным брендом «Go Mongolia».

Представители посольства Монголии в Великобритании и Северной Ирландии, девяти монгольских организаций, работающих в сфере туризма, и Монгольской туристической организации приняли участие в 44-й Всемирной туристической выставке World Travel Market - 2024, международной выставке путешествий и туризма, которая прошла в Лондоне 5-7 ноября 2024 года.

Во время 44-й Всемирной туристической выставки монгольские организации провели двусторонние встречи с целью увеличения туристических потоков в Монголию, углубления сотрудничества между организациями-партнерами и изучения возможностей расширения деятельности на европейском рынке. Кроме того, были представлены показ мод монгольского национального костюма и выступление традиционной музыкальной группы «Nomadic Tunes». Также были проведены встречи с руководством выставки и генеральными организаторами для обсуждения путей расширения участия Монголии в выставке и продвижения национального бренда «Go Mongolia».

World Travel Market 2024 освещал темы устойчивого развития, технологий и инноваций. В выставке приняли участие более 4000 организаций из 182 стран, в том числе в сфере транспорта, технологий, гостеприимства и туристических операций, а более 50 000 представителей и профессионалов бизнеса посетили выставку.

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