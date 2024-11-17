Существует предел потребления, который может выдержать Земля, - ученые

// Moniruzzaman Sazal / Climate Visuals Countdown

CentralAsia (CA) - При населении в восемь миллиардов человек человечество использует огромное количество ресурсов Земли таким образом, что это, скорее всего, неустойчиво.

Профессор кафедры науки, технологии и общества Гронингенского университета (Нидерланды) Клаус Хубачек проанализировал, сколько земли, воды и других ресурсов требует наш образ жизни и как мы можем адаптировать этот образ жизни, чтобы не выходить за рамки того, что может дать Земля?

Это возможно, показывает Хубачек, но для этого потребуется политика, основанная на научных данных.

Модели потребления человечества влияют на окружающую среду. Яркий пример — концентрация углекислого газа в атмосфере. Начиная с 1960-х годов она растет все быстрее, что приводит к глобальному потеплению со всеми его ужасными последствиями. Существует предел потребления, который может выдержать Земля, и в 2009 году ученые определили девять «планетарных границ» как индикаторы того, когда мы достигнем этого предела. Их пересечение может привести к необратимому ущербу для стабильности и устойчивости Земли. Эти планетарные границы включают в себя такие показатели, как закисление океана и глобальное использование пресной воды. В 2023 году шесть из этих планетарных рубежей уже были пересечены.

По словам Хубачека, основной расчет заключается в следующем: «При определенном количестве людей на планете и планетарных границах, сколько мы можем потреблять, чтобы не выходить за эти пределы?».

Разрыв между богатыми и бедными

В настоящее время один процент богатейшего населения планеты производит в 50 раз больше парниковых газов, чем 4 млрд человек, составляющих 50% нижней части населения. Разрыв между богатыми и бедными на нашей планете проходит красной нитью через всю работу Хубачека. Он является одним из авторов работы, опубликованной 13 ноября в журнале Nature и посвященной этому вопросу. Используя обширный набор данных, охватывающий 201 группу потребления в 168 странах, авторы работы анализируют влияние структуры расходов на шесть ключевых экологических показателей. Анализ показывает, как различные модели потребительского поведения способствуют нарушению планетарных границ, и приходит к выводу, что если бы 20% крупнейших потребителей в мире изменили свои привычки потребления в сторону более устойчивых моделей, характерных для их группы, они могли бы снизить свое воздействие на окружающую среду на 25-53%. Исследование также показывает, что изменение моделей потребления только в пищевой промышленности и сфере услуг может помочь вернуть критические планетарные границы в безопасные пределы.

Изменение образа жизни, чтобы не выходить за пределы границ В предыдущих работах Хубачек исследовал конкретные решения, которые могут помочь нам сбалансировать нашу жизнь, чтобы лучше справляться с планетарными границами. В исследовании, опубликованном в августе прошлого года, он показал, что если богатейшая часть мира перейдет на диету с меньшим количеством красного мяса и большим количеством бобовых и орехов, то выбросы, обусловленные продуктами питания, сократятся на 17%, даже если жители более бедных стран увеличат потребление мяса. А буквально в прошлом месяце Хубачек стал соавтором работы, описывающей, как сектор животноводства опасно нарушает несколько планетарных границ. В работе утверждается, что любые меры по борьбе с этим негативным эффектом должны быть привязаны к конкретным регионам: «Очевидно, что будут различия. Растительная диета не подходит для традиционных монгольских кочевников, которые зависят от яков и их молока».

Хубачек указывает на решения, когда выявляет нарушения планетарных границ. «Однако мы не должны сосредотачиваться на создании новых технических решений, поскольку уже существует множество решений, которые мы не применяем», - утверждает он. К тому же большинство правительств субсидируют неправильное поведение. Например, субсидии на ископаемое топливо во всем мире с избытком компенсируют эффект смягчения последствий, которого мы достигаем благодаря ценообразованию на углерод, например, налогам на углерод и схемам торговли квотами на выбросы углерода. Кроме того, существует множество непоследовательных мер, например, стимулирование использования тепловых насосов и одновременное повышение цен на электроэнергию, которую они потребляют.

Хубачек показывает, что не все надежды потеряны: человечество может остаться в пределах планетарных границ, но, похоже, мало политической воли для решения таких проблем, как изменение климата.