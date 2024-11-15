Посол принял исполнительного директора Copper Group компании Rio Tinto в Лондоне

CentralAsia (MNG) - 12 ноября 2024 года посол Великобритании Энхсух Баттөмөр приветствовал в посольстве г-жу Кэти Джексон, которая недавно была назначена директором Copper Group компании Rio Tinto.

Посол поздравил г-жу Кэти Джексон с новым назначением, выразил признательность компании Rio Tinto за поддержку инициатив, организованных монгольскими общественными организациями в Соединенном Королевстве, и обсудил возможности будущего сотрудничества.

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