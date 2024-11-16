Десять новорожденных погибли в пожаре в клинике на севере Индии
- Азия и мир, происшествия
- 16:48, 16 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Десять новорожденных погибли от пожара в клинике медицинского колледжа Махарани Лакшми Бай в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает Indian Express.
Пожар, причины которого пока не выяснены, вспыхнул накануне утром. Медперсонал выломал окна, чтобы вынести как можно больше детей: состояние 39 из них, не получивших ожоги, оценивается как стабильное.
При спасении детей и тушении пожара пострадала медсестра, получившая ожоги ног. Ее состояние тоже оценивается как стабильное.
Начатое расследование выяснило, что противопожарные системы здания находились в рабочем состоянии, а сотрудники действовали согласно эвакуационному плану.
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