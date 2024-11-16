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Десять новорожденных погибли в пожаре в клинике на севере Индии

CentralAsia (CA) -  Десять новорожденных погибли от пожара в клинике медицинского колледжа Махарани Лакшми Бай в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает Indian Express.

Пожар, причины которого пока не выяснены, вспыхнул накануне утром. Медперсонал выломал окна, чтобы вынести как можно больше детей: состояние 39 из них, не получивших ожоги, оценивается как стабильное.

При спасении детей и тушении пожара пострадала медсестра, получившая ожоги ног. Ее состояние тоже оценивается как стабильное.

Начатое расследование выяснило, что противопожарные системы здания находились в рабочем состоянии, а сотрудники действовали согласно эвакуационному плану.

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