Десять новорожденных погибли в пожаре в клинике на севере Индии

CentralAsia (CA) - Десять новорожденных погибли от пожара в клинике медицинского колледжа Махарани Лакшми Бай в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает Indian Express.

Пожар, причины которого пока не выяснены, вспыхнул накануне утром. Медперсонал выломал окна, чтобы вынести как можно больше детей: состояние 39 из них, не получивших ожоги, оценивается как стабильное.

При спасении детей и тушении пожара пострадала медсестра, получившая ожоги ног. Ее состояние тоже оценивается как стабильное.

Начатое расследование выяснило, что противопожарные системы здания находились в рабочем состоянии, а сотрудники действовали согласно эвакуационному плану.