«ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЛАН-БАТОРА» повышает надежность и эффективность управления сетью централизованного теплоснабжения — ЕС

CentralAsia (MNG) -

«ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЛАН-БАТОРА» завершил строительство еще 1,3 км новых теплотрасс в районе Баянгол и завершил строительство 95% трубопроводов протяженностью 1,8 км в подрайоне Амгалан района Баянзурх.

Данный проект финансируется за счет льготного кредита в размере 9,5 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), гранта в размере 4,5 млн евро от Европейского союза и технической помощи в размере 1,5 млн евро от правительства Австрии с целью повышения надежности и эффективности управления сетью централизованного теплоснабжения в Улан-Баторе.

С вводом в эксплуатацию нового трубопровода централизованного теплоснабжения 150-200 дополнительных жилых 12-этажных зданий могут быть подключены к централизованной отопительной сети, обеспечивая надежное тепло для 15 000 домохозяйств, офисов и компаний. Это увеличение мощности позволит сети централизованного теплоснабжения продолжать расширяться, удовлетворяя растущий спрос со стороны районов реконструкции Улан-Батора и снижая загрязнение воздуха в городе.

Посол Европейского союза в Монголии Ина Марчюлёните и глава представительства ЕБРР в Монголии Ханнес Такач посетили площадку проекта вместе с представителями монгольских учреждений-бенефициаров из Министерства энергетики и государственного предприятия централизованного теплоснабжения Улан-Батора, чтобы лично оценить ход реализации проекта.

Проект представляет собой ощутимую инвестицию Европейского союза, правительства Австрии и ЕБРР в энергетический сектор Монголии. Он внедряет инновационные технологии и улучшения инфраструктуры в нескольких ключевых областях, включая модернизацию трубопроводов централизованного теплоснабжения; модернизацию насосных станций повышения давления; расширение централизованного теплоснабжения в новых районах развития, наращивание потенциала и исследование возможностей возобновляемой энергии в теплосетях.

В 2022 году в рамках проекта было модернизировано 3,3 км пары трубопроводов централизованного теплоснабжения в Сонгинохаирханском районе и увеличена мощность насосной станции, которая обеспечивает теплом Их Тойруу, принося пользу тысячам жителей районов. Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянзурх и Хан-Уул.

Заглядывая вперед, проект будет и дальше поддерживать усилия города Улан-Батора по завершению расширения теплосетей в районе реконструкции Толгойт, внедрению интеллектуальных счетчиков и предоставлению программы корпоративного развития. Этот проект, финансируемый ЕС, Австрией и ЕБРР, представляет собой первую крупную иностранную инвестицию в централизованную систему отопления Улан-Батора за последние два десятилетия.

Расширяя централизованную сеть отопления, проект позволяет подключить жилые районы, социальные здания и отопительные объекты малой и средней мощности к системе центрального отопления, сокращая потребность в индивидуальных печах и котлах. Этот сдвиг способствует более чистому воздуху и снижает загрязнение, внедряя передовые технологии, которые повышают энергоэффективность по всему городу.

Ключевым результатом проекта стала модернизация и обновление устаревших линий центрального отопления, которые стали ненадежными из-за частых сбоев и задержек в работе. Заменив эти изношенные линии, проект повысил надежность и эффективность системы теплоснабжения, значительно увеличив ее эксплуатационную мощность.

источник: MiddleAsianNews

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