Сборная Монголии по баскетболу представила свой талисман «Синий волк»

CentralAsia (MNG) -

Сборная Монголии по баскетболу представляет своего первого официального талисмана «Синий волк», который дебютирует в отборочных матчах Кубка Азии ФИБА 2025

Синий волк, разработанный монгольской художественной студией Nomad Toys, воплощает дух Монголии своим свирепым и мощным внешним видом. Его синий цвет, символизирующий «Вечное Синее Небо» культ монголов, отражает основные монгольские ценности: преданность, стойкость и справедливость.

Команда тепло принимает Синего волка как нового «товарища по команде», представляя, как он может символически внести свой вклад на площадке. Талисман призван заряжать энергией как игроков, так и болельщиков, пока Монголия играет с Японией, Китаем и Гуамом в группе C. Это квалификационное окно является историческим моментом, поскольку Монголия впервые участвует в отборочных матчах Кубка Азии ФИБА.

Команда надеется, что дух «Синих волков» придаст ей сил и гордости, поскольку ей предстоит сразиться с бывшим соперником по предварительному отбору из Гуама, а также с региональными тяжеловесами из Японии и 16-кратным победителем Кубка Азии из Китая.

Тотем волка — религиозно-социальная система, распространенная среди монгольских народов, в основании которой лежит культ волка.

Согласно монгольской мифологии, волки — это животные небес и приносят хийморь мужчине. Хийморь — это своего рода удача и обозначает жизненную силу человека — звезда, приносящая удачу. О волках монголы говорят «ижил нэртэйд нь харагдаж, илүү тэнгэртэйд нь алагдана» (примерный перевод: «волка увидит тот, у кого с волком одинаковая удача, а добудет тот, у кого удача выше волчьей»).

Среди монгольских народов распространен этноним чонос. Чонос, также чинос, шонос, шинос и шонод (множественное число), в единственном числе — монг. чоно (волк) с различных диалектов монгольского языка переводится как «волки». Появление родового названия чонос напрямую связано с существованием тотема волка у древних монголов.

Этнонимы со значением «волк» в монгольской среде имеют широкое распространение. Одно из ранних упоминаний монгольского этнонима чино связано с сяньбийскими Чину, составлявших один из аймаков Сяньби. Некоторые ученые считают, что из рода чонос ответвились кияты и борджигины.

Бөртэ-Чоно — легендарный предок монголов

Древний этноним отражен в имени Бөртэ-Чоно, легендарного предка монгольских народов. Имя Бөртэ-Чоно с монгольского буквально переводится как «сивый волк». В исторических памятниках запечатлены строки, гласящие о том, что Чингисхан, находясь на охоте в Хангайских горах, повелел: «попадут в облаву Бөрте Чоно и Гоа Марал. Не иди на них». Бөрте Чоно и Гоа Марал, далекие предки монголов, были также и их онгонами (духами предков рода). Ученые, рассматривая данное событие, пришли к заключению, что волк и марал были тотемами древних монголов, поэтому на них было запрещено охотиться.

источник: MiddleAsianNews

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