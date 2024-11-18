Посольство Италии открыло специальную выставку исторического героя и путешественника Марко Поло в Музее Чингисхана

CentralAsia (MNG) -

В зале на 9-м этаже Национального музея Чингисхана открылась специальная выставка «Марко Поло, Хубилай-хан и монголы», посвященная 700-летию Марко Поло.

Это 700-летие со дня смерти Марко Поло, сына Николло Поло, купца из Венеции, Италия, одного из великих путешественников, который проделал свой путь в Азию и прославил себя на весь мир.

По случаю этой годовщины Национальный музей Чингисхана, Министерство культуры, спорта, туризма и по делам молодежи, Посольство Италии в Монголии, профессор Элизабетта Раганин, преподаватель монгольского языка и ученый по монголоведению Венецианского университета, совместно организовали выставку, посвященную истории жизни Марко Поло.

На выставке представлено более 100 экспонатов, а самым ценным экспонатом является карта государства Юань XIV века размером 1х1, которая хранится в итальянской библиотеке. Эта карта и дальше будет храниться в Национальном музее Чингисхана.

Специальная выставка будет представлена ​​в зале 9 этажа Национального музея Чингисхана с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года.

На открытии выставки присутствовали Стефано Тровато, директор библиотеки Марчана в Венеции, Италия, итальянский профессор и монголовед, г-жа Элизабетта Раганнин, Джованна Пикаррета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Монголии и другие официальные лица.

источник: MiddleAsianNews

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