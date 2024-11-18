Будет изучен передовой опыт других стран по внедрению различных систем пенсионного страхования

CentralAsia (MNG) - Министр труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн в принял участие в конференции высокого уровня под названием «Глобальный саммит по вопросам пенсионного обеспечения, социальной защиты и суверенных фондов благосостояния», которая прошла в Гонконге, специальном административном районе Китая.

Во время конференции он встретился с Джанет Ли, главой Ассоциации пенсионных схем Гонконга.

Гонконг управляет пенсиями посредством 24 различных схем через Обязательный пенсионный фонд.

Работодатели и сотрудники могут выбирать из множества пенсионных схем, которые им подходят. Работодатели также предложат свои собственные схемы.

Таким образом, предложенная работником и работодателем схема становится комплексной схемой расчета пенсии гражданина.

Также обязательный взнос в пенсионный фонд составляет 5 процентов для работника и 5 процентов для работодателя. Джанет Ли заявила, что начиная с 2025 года пенсионный фонд будет на 100% оцифрован и усовершенствован.

Мы намерены изучить и извлечь из этой встречи лучшие практики проведения пенсионной реформы и внедрения не только одного типа частной пенсионной системы в Монголии, сообщается в ведомстве.

Ассоциация пенсионных схем Гонконга (HKRSA) была основана в 1996 году для руководства и продвижения устойчивых и лучших результатов выхода на пенсию посредством следующих платформ HKRSA и Retirehk.com.

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