Аномально высокая температура фиксируется по всей России

CentralAsia (CA) - Температура выше нормы распространяется по всей территории России из-за переноса воздушных масс из Атлантики и глобального потепления. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, глобальное потепление повлияло на частотность прихода воздушных масс из Атлантики. Если раньше такое явление было редким, то сейчас оно встречается «все чаще и чаще», уточняет Вильфанд. Воздух из Атлантики всегда приносит повышенные температуры. Теперь из-за изменения циркуляции воздушных масс такая ситуация возникает чаще.

При этом синоптик отмечает, что в Европе аномальная температура фиксируется на значениях на 4-5 градусов выше нормы, а в регионах России, за Уралом, разница между нормой и фактической температурой значительно больше, так как изначальная норма из-за холодной зимы ниже.

Так, температура на 15-16 градусов выше нормы фиксируется на востоке Уральского федерального округа. Ожидается подобное повышение температур во всей Сибири и в западных регионах Якутии, отмечает метеоролог.

В середине ноября более 50 ведущих мировых ученых-криосферологов предупредили о последствиях и издержках для мировой экономики из-за ускоряющихся потерь льда. Значительная часть Гренландии и западной части Антарктиды растает, если глобальное потепление превысит 1,5 градуса Цельсия.

Такое развитие событий приведет к повышению уровня моря более чем на 10 м, даже если температура позже снизится. Это будет иметь катастрофические последствия для миллиардов людей, живущих на низких высотах. При этом около трех четвертей крупных городов в мире находятся менее чем на 10 м ниже уровня моря, и многие из них – мегаполисы (Шанхай, Бангкок, Манила, Майами, Осака, Александрия, Рио-де-Жанейро). Они серьезно пострадают, предупреждают метеорологи.