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Монголы потратили $1,2 млрд на зарубежные поездки, в то время как иностранные туристы принесли $489 млн

CentralAsia (MNG) -  

За первые девять месяцев этого года платежный баланс Монголии показал дефицит в размере $251 млн, при этом дефицит только текущего счета составил $1,3 млрд.

Основными причинами являются расходы на образование, здравоохранение, транспорт и туристические услуги за рубежом.

Несмотря на такие усилия, как кампания «Каждому туристу по овце» по стимулированию туризма, расходы монголов на международные поездки превысили доходы от иностранных туристов: расходы на выезд достигли $1,2 млрд по сравнению с $489 млн, полученными от въездного туризма.

Правительство Монголии объявило 2023–2025 годы «Годами посещения Монголии» с пятью туристическими программами: «Каждому туристу по овце», «Историческое путешествие и Чингисхан», «Приключенческие путешествия» для любителей приключений, «Гоби и звезды» и «Зимнее путешествие и тайга».

источник: MiddleAsianNews

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