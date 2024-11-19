Moody's повысило рейтинг Монголии до B2 со стабильным прогнозом

CentralAsia (MNG) -

Moody's Ratings повысило долгосрочные рейтинги эмитента и старшие необеспеченные рейтинги правительства Монголии до B2 со стабильным прогнозом, что означает значительное улучшение кредитного положения страны, заявил в понедельник министр финансов страны Жавхлан Болд, ссылаясь на заявление агентства.

«Сегодня день хороших новостей. Международное кредитно-рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг эмитента нашей страны до B2 со стабильным прогнозом, что является первым улучшением за девять лет», — сказал Жавхлан.

По данным агентства, это повышение отражает значительный прогресс Монголии в снижении долгового бремени посредством фискальной консолидации, а также улучшение внешней ликвидности и макроэкономической устойчивости.

Это позитивное развитие следует за аналогичными повышениями других крупных кредитных рейтинговых агентств.

В сентябре Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Монголии в иностранной валюте с B до B+, сохранив стабильный прогноз.

Между тем, Standard & Poor's (S&P) в прошлом месяце повысило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B до B+ и присвоило им позитивный прогноз.

источник: MiddleAsianNews

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