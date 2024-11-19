Первый маршрут канатной дороги в Улан-Баторе откроется в следующем году

Нямбаатар Хишгээ

CentralAsia (MNG) - 16 ноября 2024 года губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батор Нямбаатар Хишгээ провел публичный брифинг о строительных проектах, запланированных на ближайшие годы в рамках концепции «20-минутный город».

В частности, в период с 2024 по 2028 год в Улан-Баторе будет поэтапно построены двухуровневые дороги для снижения транспортных заторов. Тендер на консультационные услуги по проектированию двухуровневой кольцевой автодороги без светофоров закроется 25 ноября 2024 года, а ее технико-экономическое обоснование будет полностью разработано к 2025 году.

В своем выступлении мэр Нямбаатар Хишгээ заявил: «Консультационная группа выберет наиболее эффективные маршруты для первой кольцевой автодороги города Улан-Батор к 2025 году, уделяя особое внимание минимизации приобретения земли. Финансирование проекта будет осуществляться за счет сборов, взимаемых с шоссе Туул после его ввода в эксплуатацию, а также доходов от других дорожных сборов».

Кроме того, в 2025 году будет объявлен тендер на новый мост, соединяющий шоссе Туул с дорогой Нисэх, а его строительство начнется в следующем году. Другими словами, шестиполосный вертикальный мост, проходящий через улицу Наадамчдын или дорогу Яармаг, соединит 1-й хороолол с дорогой Нисэх. Кроме того, было завершено приобретение земли под канатную дорогу для маршрута Яармаг-Хархорин, однако ход строительства был продлен из-за задержек со стороны подрядчика. Тем не менее, учитывая, что в часы пик по дороге Яармаг проезжает до 90 тысяч транспортных средств, первый этап строительства канатной дороги Яармаг–Хархорин планируется завершить в течение следующего года.

Мэр города Улан-Батор Нямбаатар подчеркнул, что строительство маршрута Национальный парк – торговый центр «Шангри-Ла» будет определено по результатам общественного опроса жителей города.

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